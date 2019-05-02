台大醫院雲林分院老年醫學整合門診揭牌

2019-05-02 14:35

〔記者詹士弘／雲林報導〕台大雲林分院為提供多重慢性病、多重用藥的老年人更適切的醫療照顧，開辦老年醫學整合門診，提供專區一站式服務，提供老年患者周全性整合照顧，每名病患者看診時間約半小時，為保障服務品質，每次門診服務個案數為初診5人，初複診上限在15人次內。

台大雲林分院副院長劉宏輝表示，雲林縣老人人口比率居全台第二高，現行的醫療分科制度導致需要頻赴醫院就醫，除了就醫便利性外，多重用藥甚至是重複開藥，對已是衰弱的老年人可能造成無可避免的傷害，有鑑於此，台大雲林分院院長黃瑞仁指示開辦老年醫學整合門診。

社區及家庭醫學部施銘峰醫師表示，老年醫學整合門診服務對象包括80歲以上病患、65歲以上具有老年病症候群（失禁、跌倒、孱弱、行動不便、步態不穩）、就醫科別等於或大於3科、病患領取藥品品項數等於或大於10種以上被診斷有出3種以上慢性病者。老年醫學整合門診看診時段，斗六院區星期一下午1診及虎尾院區星期4上午1診皆為老年醫學整合門診。

劉宏輝副表示，老年醫學整合門診看診的醫師有內科部醫師楊豐榮、王馨儀與社區及家庭醫學部醫師黃建勳、陳冠儒、施銘峰，皆受過老人醫學專業的訓練，具有老年醫學專科執照，醫療品質值得信賴。設有服務專區，掛號、看診、批價、衛教、領藥一站式服務，在醫療服務領域又跨出一大步，期望做到讓鄉親感到「安心、貼心、細心」的服務。

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