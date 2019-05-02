苗栗山區道路落石坍方 南庄公所進場清除搶通

2019-05-02 14:34

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕梅雨報到，苗栗縣這兩日受陣雨侵襲，南庄鄉苗21線11.7公里石門路段落石坍方，雙向單線道皆由警方協助封閉，南庄鄉長邱梓增表示，目前已派怪手進場排除，1小時內清理完畢恢復通行；而過去該路段曾裝設護網但仍被落石打壞，後續將待天氣放晴後再召集相關單位研商防範措施。

梅雨鋒面來襲，苗栗縣自前晚起開始降雨，山區短暫出現大雨，而地質脆弱的南庄鄉通往鹿場、鹿湖等山區道路邊坡陸續出現落石，其中石門段邊坡滑落嚴重，巨石滾落擋在路中央，所幸未造成人員傷亡；頭份分局陸家派出所也立即封閉道路，阻隔人車通行，避免發生意外。

南庄鄉長邱梓增今獲報後也立即派怪手進場清除，夜前將能恢復通行，但沿途邊坡仍不穩定，提醒用路人行經時須格外小心。

而該路段過去曾裝設防落石護欄，但卻遭巨石砸爛，每逢下雨、地震後土石鬆動，進出民眾皆膽戰心驚，邱梓增表示，後續待天氣放晴、地質穩定後，將邀集相關單位現勘，研商合適的防範措施。

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