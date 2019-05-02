腸子也會中風！50歲男子肚子劇痛 就診檢查竟是腸中風

2019-05-02 14:21

［記者黃淑莉／雲林報導］50歲男子上月底與友人聚會突然肚子劇痛、冒冷汗，送醫急救檢查竟是「腸中風」，肝膽腸胃科醫師沈尊嚴表示，腸中風極少見，三高患者、肥胖者都是高危險群。

50歲男子是公司主管，工作時間長、常與客戶應酬，上月24日晚上9點多與友人聚會時，肚子突然劇痛，男子表示，過去肚子從來沒這樣痛過，痛到他全身冒冷汗，想站都站不起來，友人見狀趕緊叫救護車將他送醫急診。

男子表示，本以為吃壞肚子，但又沒有想要拉肚子的感覺，在醫院進行X光、電腦斷層檢查，醫師說是「腸中風」，第一次聽「腸中風」覺得很訝異。

據了解，男子電腦斷層顯示，上腸繫膜動脈有一段阻塞約3分之2，嚴重或太晚就醫，可能因全阻塞造成腸缺血壞死，嚴重會有生命危險。

沈尊嚴指出，腸中風是腸子的血管硬化阻塞影響血流，臨床上很少見，年紀大，高血壓、心臟病或糖尿病患者，肥胖是高危險族群，預防方法要注意血糖、血壓控制，平日少吃油炸、多運動、多吃蔬果、多喝水，若有不明原因腹痛，要立即就醫。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/