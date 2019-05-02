孫翠鳳病後宣布復出 請大家來看明華園新作《龍城爭霸》

2019-05-02 14:17

〔記者陳文嬋／高雄報導〕明華園創團90年新作《龍城爭霸》本週末將於衛武營全台首演，當家小生孫翠鳳今病後復出精神好，她宣布全國朋友可以放心、高興去買票，進劇場看老幹新枝龍城爭霸。

明華園《龍城爭霸》是創團90年新作，本月起展開全台巡演，由衛武營國家藝術文化中心本周末打頭陣，一推出搶票馬上完售，也將於台北、台中、台南及花蓮巡演，全台戲迷搶票中。

當家小生孫翠鳳休養後復出，今天精神看起來不錯，她將擔綱演出龍麒麟，她今天受訪表示，感謝大家的關心，宣布全國喜愛明華園、也關心孫翠鳳朋友，都可以放心、高興去買票，進劇場看她如何與大家龍城爭霸。

孫翠鳳表示，明華園今年創團90年，編導陳勝國拿到國家文藝獎的第一部作品《龍城爭霸》，她雖然在排練中一直病懨懨，很感謝所有朋友對她的祝福，讓她更有體力、動力站起來，感謝各方鼓勵及團隊接力，當她不行的時候，就讓她去休息，替身上去代排，當她又可以，她又站起來，團隊用這樣的方式，終於讓這齣戲排出來。

孫翠鳳指出，《龍城爭霸》專門為她及青年軍打造，展現明華園20年磨一劍，每個人都可能是霸主，這齣戲有二個男主角龍麒麟及陳林李蔡賽，充滿內涵、懸疑性、劇情曲折迷離，非常值得大家來看戲，沒看到最後絕對不知道誰是龍城霸主，老幹新枝同台飆戲，精彩可期。

衛武營藝術總監簡文彬表示，衛武營從今年3月開始，每個月都推出一檔充分展現歌劇院氣勢的大型製作，包括芭蕾舞《馬勒第七號》、歌劇《杜蘭朵》，本周末將推出《龍城爭霸》，明華園創團90年一直在歌仔戲努力耕耘，很高興能邀請到明華園總團，在衛武營歌劇院做90周年代表作《龍城爭霸》的全台首演，未來也將與明華園合作，推出一系列計畫。

明華園總團長陳勝福表示，明華園自1929年創立至今，走遍台灣大城小鎮與世界各地舞台，這次明華園總團把90周年青春代表作《龍城爭霸》，帶到衛武營這個全世界數一數二的嶄新劇場，由當家小生孫翠鳳和資深演員群，率領新生代成員同台飆戲，要呈現給觀眾最精彩的演出。

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