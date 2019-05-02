幼兒為媽媽擦手搥背奉茶 媽媽笑開懷

2019-05-02 14:18

［記者洪美秀／新竹報導］母親節快到了，想對媽媽做什麼溫馨貼心的回報？新竹市菲曼伲藝術幼兒園今天進行一場母親節感恩回饋活動，除邀請媽媽到園內，還請幼童為媽媽擦手、搥背、奉茶，更跳舞獻唱及做卡片送給媽媽，讓參與的媽媽開心不已，直說一切辛苦都很值得。

此外，幼兒園也兼做公益，由園內出資購買蛋糕，送給周邊25個弱勢家庭的媽媽母親節蛋糕，讓幼兒們從小體驗「施比受更有福」和分享共好的理念，並提前祝福媽媽們「母親節快樂」。

菲曼伲藝術幼兒園園長王勝樑說，母親節是重要的節日，為讓幼童感謝媽媽的辛苦，才會舉辦這場孝親感恩體驗活動，雖然幼兒園年紀小，但仍可用行動表達對媽媽的愛與感謝，因此安排為媽媽擦手搥背及奉茶的愛心動作，讓孩子體驗平常媽媽的辛勞，雖然幼兒做得不到位，但都真心表達，也透過這些動作，讓孩子懂得感恩回饋。

此外，幼兒園也擴大母親節的意義，由園內出資購買母親節蛋糕，要送給周邊弱勢家庭的媽媽母親節蛋糕，透過市府社會處的協助，讓愛的力量擴大，祝福所有的媽媽都平安快樂。

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