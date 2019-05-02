藍委稱芭樂產銷失調 芭樂農怒批「不要唱衰！」

2019-05-02 14:13

〔記者簡惠茹／台北報導〕國民黨立委曾銘宗等人今天召開記者會高喊芭樂和鳳梨產銷失衡，價格嚴重下跌，高雄芭樂農喊出自己心聲，芭樂價格早就漲了，希望立委高抬貴手不要再唱衰水果價格，到底是在幫農民，還是幫貿易商壓低價格？

燕巢青隆運銷合作社理事主席張厚深表示，立委這樣動不動就說產銷失調、水果價格崩盤，這樣真的不是在幫助農民，而是傷害農民，立委位居高位，一說出水果低到只剩多少錢，貿易商就會拿這樣的價格來跟農民收購，亂喊低價才會害農民血本無歸。

張厚深指出，也請立委看看實際的芭樂價格，他們燕巢芭樂今天的拍賣價格上品已經有每公斤25到30元，水果有分成上品、中品和下品，下品那種爛爛的芭樂價格當然比較不好，可是不能拿下品的價格以偏概全，說成芭樂崩盤。

張厚深說，芭樂拍賣價格從4月中就開始上漲了，價格好起來的時候，立委又在開記者會唱衰，到底是不是真的想幫助農民？還是只是想幫貿易商壓低收購的價格？

農糧署副署長蘇茂祥表示，芭樂今天在台北農產運銷公司的平均拍賣價格是每公斤18.1元，上架也有突破20元，來到22元，4月20日的平均拍賣價也突破每公斤20元，雖然後來有些微下降，但是這幾天也都維持在17到19元之間，都高於監控價格。

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