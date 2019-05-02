胡瓜界的新住民 水果胡瓜受市場青睞

2019-05-02 13:46

〔記者萬于甄／台南報導〕台灣因新住民人口逐漸增加，部分東南亞品種的蔬果也跟著引進台灣，其中，東南亞品種的水果胡瓜，相較市面上一般常見的胡瓜果型漂亮、多汁又脆且產量高，近年來頗受農民及消費者青睞，堪稱是胡瓜界的「新住民」。

行政院農委會台南區農業改良場每年都會舉辦瓜果暨花卉嘉年華活動，今年瓜類以「胡瓜」為主題，4日邀集種苗業者育成業者展示各種優良瓜果品種，除了一般市面常見的大、小型胡瓜外，還有迷你可愛的拇指胡瓜、皮色漸層的雙色胡瓜、水果胡瓜等，種類相當多元。

種苗業者表示，東南亞品種水果胡瓜在台灣研發育成約5年，相較一般胡瓜料理多以熟食入菜，涼拌沙拉則會選擇日系品種的小胡瓜，但東南亞品種的水果胡瓜不論是熟食、涼拌都很適合，且因近年新住民、移工消費人口需求增加，市場也逐漸成長。

此外，瓜型迷你的拇指胡瓜雖目前仍在試驗階段，但小巧的外型特色吸引不少農民關注，種苗業者指出，拇指胡瓜在花謝後就必需摘採，起初一節只能採收1、2個果實，產量低，不過近年來經不斷的改良，目前一節產量已可提升到8、9個果實，未來也希望可介紹給更多農民。

2019台灣瓜果暨花卉嘉年華活動4日登場，當天除邀種苗業者展示育成的少見瓜果品種外，歷年受歡迎的果雕、料理兩項競賽也會持續辦理，同時安排青農展售攤位、瓜果免費品嘗試吃等，活動精彩可期，台南區農業改良場歡迎民眾一同來支持農民，也能買到新鮮的農特產品。

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