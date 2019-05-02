竹市客雅溪人行步道工程 最後一哩路動工了

2019-05-02 13:37

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市客雅溪沿岸人行環境，已完成2.2公里的竹香南路、竹香北路段的人行步道，今天市府舉行客雅溪人行步道建設三部曲的最後一哩路動土典禮，將從和平橋到福樹橋間打造2.8公里的人行步道，沿途會設照明燈具、防護欄杆，新增休憩涼亭及景觀燈，並提供生態解說牌，未來將完成全長5公里的生態水岸步道，提供居民更好的運動休閒空間。

市長林智堅表示，客雅溪是貫穿竹市的重要水脈，沿岸人口不少，過去客雅溪沿岸一直是當地居民休閒運動的場域，但因沒有人行步道，常見人與車爭道，市府3年前完成761公尺竹香南路人行步道（福樹橋到牛埔橋），去年再完成1470公尺竹香北路人行步道（頂雅橋到牛埔橋），如今將再從和平橋到福樹橋，打造2.8公里、總經費5688萬元的懸臂式人行步道。

林智堅說，未來客雅溪將有全長5公里的人行步道，屆時居民剛好可每天完成1萬步的健走距離，沿途都會有照明燈具、防護欄杆和生態解說牌，也會有休憩涼亭，預計年底完工。

此外，客雅溪經過整治後，沿岸的生態變得豐富，市府也會設計生態指標，讓市民可沿線觀察各種水鳥，可說是最佳的生態教室。

第二河川局局長楊人傑表示，這幾年二河局透過提升水質、拓寬河段、清理河堤整治客雅溪，逐步營造客雅溪成為生態的生物棲地，整治後水鳥群包括高蹺鴴、夜鷺、紅冠水雞、東方環頸鴴等都曾出現在客雅溪沿岸，讓客雅溪生態越加豐富，此次人行道工程是客雅溪人行步道建設三部曲的「最後一哩路」，完工後將完成客雅溪沿岸步道建置，可造福沿岸北區、香山區共11個里、超過3萬5000名市民。

市府工務處表示，市府在客雅溪沿線設置7處污水截流站已有效發揮功用，減少生活污水與事業廢水排入，不僅讓水質改善，也讓客雅溪生態恢復，未來步道完工後，將藉由水鳥解說牌面，讓民眾得以認識這群水鳥嬌客，工程年底完工，未來將成為北區與香山區的綠色休閒廊道。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/