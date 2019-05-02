林口交流道迴轉道使用偏低 車全擠跨越橋上

2019-05-02 13:16

〔記者何玉華／新北報導〕林口交流道A南出匝道第二階段交通改善措施實施首日，適逢勞動節放假，車流狀況良好，今（2）恢復正常上班日情況，交通局長鍾鳴時現場視察發現，駕駛人因還不熟悉使用迴轉道，導致三股車流全擠在跨越橋上，他將建議桃園市配合調整交通號誌秒差和警勤時間，以紓解龐大車流，並於新北、桃園雙市長會議檢討，做為後續交改階段實施的參考和依據。

鍾鳴時說，因為沒有強制禁止左轉，文化二路跨越橋增設的迴轉道是要讓林口A南出匝道原本要左轉龜山文化一路的小型車直行八德路至迴轉道，避開文化一路跨越橋上的車陣，但實施初期，駕駛人尚不熟悉，使用偏少，導致林口A南出匝道左轉龜山文化一路的車流，與林口文化一路過跨越橋左轉北上匝道、以及直行龜山文化一路的車流，都擠在跨越橋上。

他表示，將會在南出匝道和林口文化一路增設 CMS（資訊可辨標誌）等預告標誌和閉路監視系統，建議駕駛人利用迴轉道改道，避開車陣；另針對林口文化一路右轉南下匝道車流的號誌，以及機慢車專用道進行檢討，避免現行文化一路右轉南下匝道車流與龜山文化一路要左轉進入南下匝道的車流交匯，與行人爭道，險象環生。

此外，機慢車專用道於尖峰時段使用率低，員警為了路口淨空，會開放汽車通行，交通局將一併檢討是否採尖峰時段常態性開放措施。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/