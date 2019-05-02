南鐵自救會抗議強拆不符程序 南市府有話說...

2019-05-02 13:24

〔記者洪瑞琴／台南報導〕對於南鐵自救會抗議南鐵案強拆不符程序，政大教授徐世榮並「上書」總統蔡英文陳情，台南市府今（2）日回應強調，市府依法行政，程序完備，而符合南鐵專案照顧住宅中的受拆戶，已申購專案照顧住宅247戶，其中完成交屋有226戶。

台南市府表示，台南市區鐵路地下化計劃，市府配合辦理北區、東區等都市計畫變更作業，涉及工程用地的土地徵收計畫亦經內政部審議通過後分別於去（2018）年10月（東區）、11月（北區）公告在案，並於12月完成補償費發放。

台南市府表示，配合中央推動鐵路地下化，是奠定交通及都市長遠發展，增進社會大眾公益，執行過程一切依法行政亦已充分溝通，程序完備，部分所有權人針對內政部審議通過的土地徵收計畫，於今（2019）年1月依行政訴訟法向法院聲請停止執行該行政處分一案，經法院今年1月21日裁定聲請駁回；聲請人不服、提起抗告後，又經法院今年3月29日裁定抗告駁回，因此，鐵路地下化工程仍可依法執行拆遷計畫，相關行政訴訟亦不受影響。

市府配合鐵路地下化工程，提供受影響拆遷戶安居的專案照顧住宅，在東區南台南副都心區，透過公開評選委託興建地下2層、地上15層樓，共366戶專案照顧住宅。

市府說，符合照顧住宅申購資格的拆遷戶至目前有292戶，扣除已表明無申購意願28戶，實際有申購資格戶總數264戶，照顧住宅經過3次公開申購作業，已申購戶有247戶，總體申購率達93%，且已完成226戶交屋程序，交屋率達9成。

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