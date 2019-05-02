脆弱家庭關懷 受刑人子女登台演心聲

2019-05-02 12:59

〔記者何玉華／新北報導〕電視劇「我們與惡的距離」雖然落幕，但劇中受刑人家屬引起的討論仍受到關注，新北市社會局今年委託紅心字會辦理受刑人、藥酒癮及更生人等脆弱家庭的關懷訪視服務，首波透過微電影「雙面少年」，描寫父親吸毒反覆入獄的阿誠，面臨隔代教養、被霸凌的處境，希望社會能理解，受刑人的子女或家屬不應揹負原罪而受到歧視，正視受刑人的家庭照顧議題。

「雙面少年」是由金鐘獎入圍導演蘇奕萱帶領受刑人子女共同拍攝的真實故事，劇中有一幕，阿誠放學回家，發現父親獨自坐在陰暗的房間，他在門口猶豫了半天後，囁嚅的跟父親打招呼「您回來了…」父親只回了一聲「嗯」，沒過多久，又再度因毒品入監服刑。

阿誠說，爸爸的工作是半夜上工，經常是他要出門上學，爸爸剛好下班回家，父子間的記憶多是在門口短暫的交會問候「你下班了？」、「你要上學了？」或只有缺零用錢時，阿誠偶而才會主動向父親開口；疏離的父子感情，讓阿誠在學校遭到霸凌也不敢聲張。如今，阿誠長的高大挺拔，就讀高職表演藝術科，他說，自己喜愛音樂，希望未來能用音樂創作洗刷受刑人子女的污名。

紅心字會家庭服務部主任李怡穎說，「雙面少年」是初步的嘗試，接下來在8月16至18日，由受刑人子女組成的「翻滾吧！御飯團」劇組，也會在劇場售票演出「如果沒有槍，我也不會殺人」，相關訊息可透過臉書搜尋「翻滾吧！御飯團」。

資深社工李季漢表示，一開始曾遭受外界質疑為何是服務受刑人、而不是受害人?但因理解到受刑人家屬、子女是無辜的，不應揹負原罪而受到歧視，社會若無此認知，只會造成更大的誤會和傷害，累及無辜的第三者，因此倡議希望社會正視受刑人的家庭照顧議題。

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