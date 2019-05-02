不符水污法規定 台中市退中火改善計畫書限6天內補正

2019-05-02 13:04

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中火力發電廠放流水今年1至3月間3次採樣檢測不合格，遭台中市開罰2千萬元，中火在4月30日提交廢水污染改善計畫書，環保局今天表示，雖中火在期限內提出，但計畫部分內容及執行改善期程未符合水污染防治法相關規定，昨天1日下午退回計畫書，限期中火於5月6日前補正，再送環保局審查，期間中火若有違規情形，將予重罰，不寬貸。

環保局指出，市府連續採驗中火放流水，發現硝酸鹽氮超過標準，顯示中火廢水處理設施功能不足，依照「水污染防治法」相關規定，中火須提出能提升廢水處理功能的改善計畫書，內容包含改善期間機組減產、維持既有設施正常操作、調整操作條件、工程改善項目及整體改善計畫的期程。同時中火也必須進行功能測試，確認改善符合需求。

另外，相關法令也規定中火提出的改善計畫書，需經環保局審查同意後，依同意的內容執行改善；功能測試的部分，也必須要在環保局指定時間內，執行5天以上的系統測試，測試期間內，中火需自行檢測水質合格後，提送經專業技師簽證的功能測試報告送交環保局，才符合程序規定。

環保局表示，市府於4月30日下午5時下班前收到中火的改善計畫書，經過環保局初步檢視發現計畫書部分內容未符合相關法令規定。第一，中火改善計畫的工作項目、期程須先由環保局審查同意，再依同意的內容執行改善，但中火卻在市府尚未審查其所提的改善計畫前，就自訂各項改善執行期程為4月15日至5月2日，完全不符法令規定。

第二，中火於計畫書內擅自指定功能測試執行時間為4月29日至5月3日，也不符合應由環保局指定系統測試時間的規定；第三，中火未於計畫書內提出合理的整體改善計畫預訂執行期程，執行改善時間不符法規、邏輯。

環保局長吳志超表示，經初步檢視計畫書內容，部分不符法令規定，因此先予退件，請中火在5月6日前補正；此外，為嚴謹審查中火改善計畫書，確實降低污染物，環保局將在5月10日前，邀請專家學者召開審查會議，再請中火依照審查會議結論進行後續改善；改善期間，環保局仍將持續監督廢水處理設施的操作，查驗排放水質，如有違規情形，將予重罰，絕不寬貸。

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