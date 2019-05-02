超級英雄現身 邀你把「媽祖」帶回家

2019-05-02 12:29

〔記者邱芷柔／屏東報導〕漫威超級英雄電影《復仇者聯盟4：終局之戰》刷新多項票房紀錄，屏東創世也搶搭這波熱潮，與大仁科技大學社工系合作，由學生Cosplay成電影中的超級英雄，號召民眾一起參加公益園遊會，預購園遊券滿額還可參加抽獎，最大獎項將有機會把金身媽祖帶回家。

美國隊長、鋼鐵人、雷神一字排開，印象建設公司董事長王世賢更化身神盾局局長，齊呼口號，邀民眾一起做公益，活動還有屏榮實業、星巴克、屏科大等單位參與；王世賢說，建設公司提供民眾安全的家，而創世是植物人第二個家，為了協助募集植物人安養院消防安全升級經費，今年持續支持創世園遊會，該公司在整個活動中僅是小兵的角色，因此希望號召更多協力廠商共襄盛舉，無論是認攤、捐贈物資、提供摸彩品、擔任義工或是表演單位，希望大家一起來，發揮愛的力量。

屏東創世前年搬遷新院，住民從30位增加到51位，不僅常年開銷倍增，新院設備也未完全到位，今年舉辦大型園遊會活動，希望為安養院的消防安全升級籌募經費，預計招募70攤位、募集70萬經費，目前預購園遊券不到兩成，並有20個攤未招滿。

「愛消防 傳平安」公益園遊會將在5月25日，上午10點至下午2點，在屏東公園椰林大道舉辦，為鼓勵民眾投入公益，預購園遊券滿300元，可索取卡通造型手壓扇乙支，並可參加摸彩，摸彩可抽單車、金身媽祖等獎品，相關預訂園遊券、捐贈物資及認攤、擔任義工等訊息，可洽屏東創世（08）721-0038。

創世屏東分院長林艾樺也表示，公益園遊會出席廠商將捐出當天義賣所得，因此攤位募集不易，但創世秉持「救一個植物人，等於救一個家庭」的精神持續為照顧植物人服務，為增加園遊會活動趣味性，當天也會有超級英雄們Cosplay與民眾同歡，與超級英雄合照打卡上傳創世屏東分會臉書，可獲印象建設公司提供的精美小禮物，邀請大家熱情響應。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/