太搶手！基隆補助除濕機 傳有人蒐購舊機搶補助

2019-05-02 12:09

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆限定節能補助除濕機太搶手，220萬元補助款2天就申請額滿，有民眾爆料有人蒐購舊機搶補助賺價差。

基隆市補助民眾汰換除濕機，可補助一半金額、最高可補助8000元，而且不限補助的台數，基隆潮濕多雨，1個家庭少則2、3台，多則4至5台除濕機也不為過，因此補助汰換除濕機對基隆人來說是很大的誘因。

4月30日公告補助除濕機，5月1日就爆量，今天第2天補助款就申請完了，許多民眾覺得不可思議。

有排隊申辦補助的民眾說，有人蒐購舊機搶補助，她說早就訂好了除濕機，她聽說有人蒐購舊機搶補助，額度快滿了，她趕快整理資料今天來申請。

她說，舊除濕機1台只要幾百元，補助最高可達8000元，很划得來。

也有民眾說，他舊機已經拿去回收了，新機也買了，現在暫停受理補助，新機也不能退，真的是進退兩難，希望市府在政策設計上要多考慮一下。

工務處副處長黃毅維說，節能補助申請案件超乎預期熱烈，加上五一勞動節民眾休假申請補助大爆量，會向中央爭取調整補助額度，再開放民眾申請補助。

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