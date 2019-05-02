打造高端醫材設備 新竹馬偕機械手臂達文西XI啟用

2019-05-02 11:55

〔記者王駿杰／新竹報導〕為提升醫療品質，新竹馬偕為竹苗地區率先打造「達文西微創手術中心」，透過四院區同步引進達文西機械手臂，於4月完成第一例達文西婦科手術，正式走入機器人微創手術新里程。

新竹馬偕醫院長蘇聰賢表示，他接任新竹馬偕醫院後，中期目標為引進新型醫療設備，打造高尖端醫療科技院所，目前醫院已引進第四代達文西機器手臂-Xi ，3T-核子共振影像（3T-MRI）等高階儀器，此外，也會購置目前世界最新768切電腦斷層掃描儀（C-T scanner），兌現醫療承諾提供竹苗民眾更優質的醫療服務。

蘇聰賢指出，以達文西機械手臂進行手術，可在三度空間放大解剖組織器官，讓手術醫師能更精準執行手術，減少組織破壞，有著傷口小、出血量低、住院時間短、復原速度佳等優勢，隊病患而言是一大福音。

蘇聰賢表示，達文西機械手臂Xi是由機械手臂、醫師手術控制台、高清影像台車組合而成，機械手臂有仿真手腕系統，具540度靈活旋轉角度，能在體腔內進行傳統開腹手術無法深入的地方；另外，醫師手術控制台還配有10倍高清晰3D影像畫面，有助醫師開刀仔細辨別人體組織構造。

蘇聰賢表示，近期一位中年婦女因發現自己月經量異常，他經超音波檢查，確診該婦女有嚴重的子宮肌瘤合併腺肌症。經討論，決定用達文西機械手臂進行切除手術，手術後恢復良好，3天就出院，更獲得該婦人肯定，也感謝院方的達文西手術系統。＃

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