商品使用一次性塑膠包裝 環團：好市多達96％最多

2019-05-02 11:39

〔記者楊綿傑／台北報導〕超市賣場、便利商店商品琳瑯滿目，但充斥塑膠包裝的痕跡，在減塑蔚為風潮的現在，形成強烈對比。環團綠色和平針對台灣10大量販零售業者進行調查，發現美式賣場好市多的塑膠包裝比例高達9成6居冠，綠色和平呼籲各大業者應該透過替代方案、承諾減量計畫方面，負起企業社會責任。

綠色和平自今年三月起，根據營業額及分店數，盤點出前十大連鎖賣場分別為家樂福、大潤發、好市多、愛買、家樂福便利購、全聯、頂好、美廉社、7-11、全家等，並對六都、宜花等8縣市的70家門市實際走訪，進行營業場域內生鮮蔬果、烘焙、熟食及蛋類等4大區域塑膠使用調查。

綠色和平的調查報告指出，4大區域內的所有產品，總共有1萬4425項，其中使用塑膠包裝者高達7成7，而細部來看，塑膠袋佔了3成8排名第一，以蔬果類和麵包蛋糕使用最多，其次則為塑膠盒佔比達1成8，其他還有包括塑膠膜、塑膠托盤、保麗龍托盤、網袋、複合材質等。綠色和平指出，很多塑膠包裝其實屬於不同種類，難以回收再利用而造成污染。

至於在各業者方面，綠色和平的資料顯示出，使用塑膠包裝比例最高的前三名分別為好市多的9成6、美廉社9成5、全聯9成2。使用塑膠比例相對較低的業者則為愛買的5成8、家樂福量販店的6成6，不過前兩者即便裸裝比例較高，但一旁仍放置免費塑膠袋及塑膠盒供民眾取用，環保仍然有極大改善空間。

此外，綠色和平也針對全台20至55歲主力消費族群進行調查，發現高達8成2民眾支持賣場主動減少塑膠包裝、7成7民眾願意購買裸裝生鮮蔬果，另希望政府立法減少塑膠包裝使用的民眾也有7成7。綠色和平減塑專案主任張凱婷表示，台灣民眾自主減塑意願越來越強，但廣受消費者信賴的連鎖賣場使用塑膠比例卻很高，她呼籲應負起企業社會責任，減少使用不必要塑膠。

綠色和平並提出5點訴求，包括賣場業者應公開承諾一次性塑膠包裝減量目標及年度計畫；並應投入資源，開發減少一次性塑膠使用的替代方案；也要自主盤點塑膠包裝使用狀況，落實資訊公開；對於營運範圍內產生塑膠須負責收集、運送、回收、最終處置相關成本；更要投入社會倡議，促進大眾理解一次性塑膠包裝帶來的問題。

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