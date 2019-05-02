醫病》驚！女子反覆鼻塞 竟是「倒生性乳突瘤」作怪

2019-05-02 11:05

〔記者謝介裕／南投報導〕東北季風南下，近幾日天氣轉涼，南投市1名40多歲的黃姓女子，原以為自己因天氣變化感冒才不時出現鼻塞症狀，直至鼻涕帶有血絲異狀後，才前往衛福部南投醫院就診，醫師透過內視鏡檢查，結果發現黃女右鼻腔長滿腫瘤，經切片證實的確與感冒無關，而是「倒生性乳突瘤」作祟，再安排內視鏡鼻竇手術併微型吸絞器切除後，終於遠離鼻塞困擾。

南投醫院院長洪弘昌及支援的國軍台中總醫院耳鼻喉科醫師賴文森說，「倒生性乳突瘤」係感染人類乳突病毒（HPV）而產生的良性腫瘤，如果長在口腔或咽喉，患者可能會出現喉嚨異物感或聲音沙啞等症狀，若長在鼻腔則可能會出現單側鼻塞、流鼻血、頭痛等症狀，黃女便是典型症狀，還好及時就醫後已迎刃而解。

洪弘昌進一步表示，「倒生性乳突瘤」確切的病因，目前醫界尚不清楚，只推測極可能與過敏、慢性鼻竇炎和病毒感染有關，且鼻腔倒生性乳突瘤與鱗狀上皮惡性腫瘤有相關性，呼籲民眾不可大意，以免延遲就醫使得小病變成大病，危及生命健康安全。

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