和平梨山水蜜桃、梨、蘋果農損 5/13前開放申請現金救助

2019-05-02 10:49

〔記者歐素美／台中報導〕今年1、2月低溫、久旱缺雨，造成台中市和平區大梨山地區水蜜桃、梨及蘋果等溫帶果樹受災，結果率少，農委會公告現金救助；農業局表示，合法農田栽培的水蜜桃、梨及蘋果田區，災害損失率達20%以上，即可申請現金救助，救助額度每公頃9萬元，受災農民今起至5月13日止，可攜帶相關證件或資料向受災地區公所提出申請。

農業局表示，今年1、2月雨量少、溫度偏高，致使溫帶梨開花率極低、花期延遲約1個月，且花芽乾枯、抽出葉梢數少；水蜜桃及蘋果開花率也偏低、花期延遲約1個月，部分花芽乾枯，收穫量恐大量銳減。

經農業局會同台中區農業改良場、農糧署台中辦事處等勘查，確認災情已達農委會現金救助標準，農委會昨公告和平梨山七卡段、七家灣段、三錐段、大木段、大雪山段、中央段、仁壽段、天池段、四季段、光明段、合歡溪段、有勝段、池有段、志良段、育苗段、佳保段、佳陽段、松茂段、松盧段、松嶺段、武陵段、長興段、南湖段、後山寮段、唐呂段、釜碗段、捫山段、梨山段、勝光段、無明段、新山段、福壽山段、劍山段、興隆段、環山段、羅閑段、羅葉尾段、壩新段等38段地區，為1至2月水蜜桃、梨及蘋果等旱災現金救助地區。

農業局指出，合法農田栽培的水蜜桃、梨及蘋果田區，災害損失率達20%以上，即可申請現金救助，符合規定者救助額度為每公頃9萬元。

請受災農民今起至5月13日攜帶國民身分證及存款簿向受災地區公所提出申請，其中申請人為土地所有權人者，應附土地登記謄本；申請人非為土地所有權人者，除應附土地登記謄本，並檢附委託經營契約書或租賃契約書或土地使用同意書，逾期不受理。

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