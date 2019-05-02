基隆限定除濕機補助2天就額滿 明天暫停受理

2019-05-02 10:38

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市節能補助限定版除濕機補助大爆滿，補助款2天就額滿了，明天暫停受理，市府工務處向中央爭取調整補助計畫額度後，再開放民眾申請補助。

基隆市補助除濕機汰舊換新，今天申請補助的民眾依舊大排長龍，有民眾有6點就來排隊，一上班就有150多人等候，工務處改發號碼牌。

由於除濕機補助額度只有220萬元，2天補助額度就滿了，5月3日起將暫停受理收件，其他冰箱和冷氣機還是可以繼續申請。

工務處副處長黃毅維說民眾申請補助超乎預期熱烈，有300多人申請，表示基隆市確實有很大的需求。

黃毅維說，由於中央提供的補助經費有限，目前單就除濕機補助額度已達上限，為了避免民眾白跑一趟，市府決定先自5月3日先暫停受理，後續會跟中央爭發調整額度，再開放給民眾申請。黃毅維強調，會跟據這2天的額度來估算需求，核估需要的補助經費。

工務處強調，冷氣機及冰箱之補助尚有經費，還可以申請，請民眾可以多加利用。市府工務處已設置住商節電專線電話02-24272437提供民眾進行諮詢，亦可上網於

「基隆市政府全球資訊網」獲得相關補助計畫及節電資訊。

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