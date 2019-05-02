韓國瑜稱吃褪黑激素「防抹黑」 醫師：真有想像力的笑話

2019-05-02 09:59

〔記者王捷／台南報導〕高雄市長韓國瑜自稱對他的抹黑從來沒停過，現在要吃褪黑激素來對抗抹黑，但台南市立醫院身心科醫師粟寧表示，這真是有想像力的笑話，事實上「褪黑激素」是人體在黑夜會分泌的一種荷爾蒙，他不曉得韓國瑜是哪一種褪黑激素可以防抹黑，但一般服用褪黑激素，是為了改善睡眠品質。

粟寧說，人體到了夜間會自行分泌褪黑激素，是用來告訴大腦「晚上了、該睡覺了」，而白天的光線與手機的藍光，都會抑制褪黑激素分泌，所以才會有睡前避免滑手機這個說法，因為褪黑激素分泌減少，會影響睡眠品質。

但是，一般民眾到國外蒐購的「褪黑激素」其實是屬於健康食品級，這種健康食品的效果不彰，美國睡眠醫學會也「不建議」把食品級的褪黑激素作為治療失眠使用，台灣也沒有合法販售。

另一款台灣合法上市，屬於藥品等級的褪黑激素受體促效劑「Ramelteon」，經研究證實對入睡困難的失眠類型有療效，Ramelteon雖不是管制藥物，但仍需醫師處方籤，相較於傳統的安眠藥（如Stilnox），較無依賴性、對肌肉與記憶的影響較少，但目前健保尚未給付。

粟寧醫師建議，有夜間失眠的困擾，可尋求身心科醫師評估，是否需藥物治療。更重要的是建立正確的睡眠觀念、養成良好的睡眠習慣，規律作息、白天避免躺床、睡前不看螢幕、不喝茶或咖啡等刺激物質、適當運動、適當的心理紓壓方式等。如果需要用藥物治療，也要有正確的用藥觀念，不服用他人藥物、不任意自行調整藥物、有疑問要和醫師討論等，才能真正改善睡眠的問題，不靠藥物就能好眠。

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