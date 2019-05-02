台大挺管活動是對抗強權？校友批「羞辱」

2019-05-02 09:38

〔記者吳柏軒／台北報導〕勝利者寫歷史？台灣大學去年爆發校長遴選爭議，去年支持管中閔群眾在校內齊聚「新五四運動」，今起台大舉辦中國五四運動特展，竟將挺管活動與百年前中國抗外國強權類比，引發學生及校友在臉書紛紛留言諷刺，感到羞辱與恥辱。

為了紀念中國五四運動100週年，台灣大學今天起在校史館舉辦相關活動特展，以歷史照片、文字海報形式，介紹當年該運動在中國引發的思潮與歷史；但其中卻把去年在台大發生的挺校長管中閔運動也納入，引發反彈留言。

台大去年1月因校長遴選爭議中，管中閔、遴選會等遭教育部及校內師生質疑，有兼職資訊未揭露、候選人與遴委間利益未迴避等問題，無法順利上任，也引起政治力介入，國民黨人士、前朝官員等加入，和數千人在去年5月4日在台大校內辦號稱「新五四運動」，要挺管上任，但卻擦槍走火與反管學生衝突，挺管人士對學生動手，使事件變調。

而如今台大在特展中，也將所謂新五四運動放入，書寫該活動訴求大學自主及自治，挪用五四之名，將五四運動對抗外國強權轉化為校園對抗校外機關，而該議題在校內正、反訴求各自呈現，反映多元與包容。

特展照片由台大校史館臉書披露，不料遭到部分老師、學生、校友及民眾紛紛留言諷刺，如要校長開課教授如何違法兼職賺大錢，批活動有高層撐腰才被展出，包容多元聲音是學生被校外人士毆打，直言：「歷史果然是勝利者在寫的」、「只要台大有史以來最無德無恥的校長及其統治集團在位一天，台大就不配談甚麼五四精神。身為台大校友，覺得羞愧與恥辱。」

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