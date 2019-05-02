梅雨季鋒面接續到 週末放晴、下週一起慎防雷雨轟炸

2019-05-02 09:41

〔即時新聞／綜合報導〕梅雨季首波鋒面昨天影響台灣，帶來大範圍明顯降雨，氣象專家吳德榮表示，今明兩天各地仍有雨勢，週末假期天氣好轉，下週一至三（6至8日）梅雨季第二波鋒面來襲，各地天氣再轉不穩，並有劇烈天氣發生之機率。

吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄刊文指出，今天鋒面南移至巴士海峽，越接近鋒面的地區天氣越不穩定，南部、中部及東半部有局部陣雨或雷雨，北部亦有局部陣雨。他說，由於鋒面後仍有些微冷空氣輸送，北台灣稍涼，其他地區早晚偏涼，北部氣溫約在19至24度、中部20至27度、南部21至29度，東半部則在19至27度左右。

吳德榮進一步表示，明天上半天水氣仍多，各地皆有局部短暫降雨機率，下半天起天氣逐漸好轉，週六、日（4、5日）氣溫回升，各地多為多雲時晴的好天氣，午後雖有局部陣雨或雷雨機率，但雨勢主要分布在山區，只有部分平地會受到些許影響。

吳德榮指出，下週一至週三梅雨季第二道鋒面移入，全台再轉局部陣雨或雷雨的天氣，大氣漸趨不穩，又有「中、小尺度對流系統」發展的機率，提醒民眾慎防雷擊、強風、瞬間降水或冰雹等「劇烈天氣」。

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