05/02 各報重點新聞一覽

2019-05-02 06:16

自由時報

民進黨初選日程 拖到5/22確認

民進黨中常會昨排定討論總統初選日程，氣氛凝滯中帶火爆。挺英中常委陳明文與黨秘書長羅文嘉激烈對罵，身兼五人協調小組成員的總統府秘書長陳菊也重砲痛批黨中央，提前把相關時程草案曝光，對中常會不尊重，讓中常會很難運作，也傷害黨。

詳見民進黨初選日程 拖到5/22確認。

涉勒斃岳父母搶走兒 伊拉克女婿逃出境

民進黨中常會昨排定討論總統初選日程，氣氛凝滯中帶火爆。挺英中常委陳明文與黨秘書長羅文嘉激烈對罵，身兼五人協調小組成員的總統府秘書長陳菊也重砲痛批黨中央，提前把相關時程草案曝光，對中常會不尊重，讓中常會很難運作，也傷害黨。

詳見涉勒斃岳父母搶走兒 伊拉克女婿逃出境。

發現新失智症 1/3誤診為阿茲海默症

國際研究團隊鑑別出一種新型失智症，與目前常見的失智症「阿茲海默症」症狀類似，但是病程進展、心智功能退化較緩慢，估計罹患阿茲海默症的患者中，約有三分之一是罹患新型失智症，但卻遭誤診，這或許是迄今仍難找到治療失智症方法的原因之一。

詳見發現新失智症 1/3誤診為阿茲海默症。

蘋果日報

士林雙屍 伊拉克婿殺岳父母 奪1歲子逃回巴格達

昨天上午8點士林下樹林街，許多人正準備出門，2天都沒開燈的蕭家，凌晨大雨後曬在陽台的衣服也沒收，鄰居正覺奇怪，蕭家長子因雙親一直未接電話趕回來查看，竟發現父母分別陳屍在1、2樓，他悲痛報警，大批警力清查後發現蕭家的伊拉克籍女婿Jumaah，疑爭奪1歲多兒子扶養權，和岳父岳母起爭執，竟將兩人勒死，而且早已帶著孩子搭機離境，父子倆疑已回到伊拉克首都巴格達。

德仁登基 將「常思民心」 首位二戰後出生的日皇

送走平成，日皇德仁的令和時代於昨凌晨零時啟動。59歲的德仁是有紀錄日皇生日的8世紀迄今，繼奈良時代60歲即位的光仁以來，第二高齡即位的日皇，也是首位二戰後出生的日皇。他以日皇身分首次發言表示，「將常思民心、與民同在，誓言遵循《憲法》，承擔做為日本和日本國民統一象徵之職責」。

聯合報

民進黨總統初選時程生變 陳菊重砲槓黨中央

民進黨中常會昨天原訂討論總統初選作業，但總統府秘書長陳菊、立委陳明文等人不滿黨中央未經中常會討論先對外宣布初選日程，在會中砲轟黨中央凌駕中常會，更壓縮五人協調小組的協調空間；陳明文數度與黨秘書長羅文嘉對罵，羅要陳「出來外面講」，後來在黨主席卓榮泰道歉後，才化解火爆場面。

桃機體檢出爐 將砸2000億改善

桃園機場漏水、跳電狀況不斷，三月間又無預警大停電，國門失色，交通部令桃機總體檢，報告昨出爐，電力、汙排水、跑滑道都出狀況，共通性問題為設施老舊及備援系統能量不足，將投資近二千億分短中長期改善翻轉國門。

中國時報

春節7天 端午中秋4連休

行政院長蘇貞昌昨核定明年公務機關放假日數維持115天不變，春節年假有7天，全年有3個4天連假、2個3天連假，民眾可及早規畫出遊行程。根據人事行政總處公布民國109年（西元2020年）政府行政機關辦公日曆表，春節年假自1月23日（小年夜）放到1月29日（正月初五），總共有7天假，並在2月15日補上班。

社工連10年加薪千元 月薪達44K

勞動節政府送大禮！交通部長林佳龍宣布調高中華郵政公司15公噸以上大貨車的駕駛津貼，平均加薪1400元，並追溯至今年1月1日起實施；衛福部則祭出社工薪資制度，補助民間單位社工，依年資、學歷等條件增加專業服務費，並提升風險工作補助及加班費，初估每年加薪1000元，10年上限後可領4萬4000元，明年上路，預計有1萬1千名社工受益。

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