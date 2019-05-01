政策急彎！高雄維新陸橋緩拆令取消 如期施工年底通車

2019-05-01 23:05

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市暫緩拆除維新陸橋，引發地方不滿質疑跳票，昨拉布條高喊「抗議」，請市長韓國瑜「別忙著選總統，要求如期拆橋」；養工處承諾如期施工、最晚11月拆橋，力拚今年底通車。

養工處原定4月29日拆除維新陸橋，卻因橋下鐵道、曹公圳、自來水管、箱涵交雜，施工難度高，又適逢雨汛期，不可預期變數多，工期要花3個月，需要縝密評估，一度暫緩拆除。

養工處今晚於青年國中開說明會，鳳山區基層建設促進會會長蘇志明、北門里長謝秀霞、鎮北里長趙志成、忠義里長李朝清等人，帶領數百名里民與會，民進黨籍議員陳慧文、張漢忠、林智鴻等人到場聲援。

大家拉布條高喊「抗議」，質疑市府失信於民，早知雨汛期是5月至11月，卻不願早一點施工，政策又反覆未定，大家都準備好了，還有人花錢租好旅館，包商已貼出拆橋公告，市府卻臨時喊卡，也未通知地方，質疑是政策跳票，要求「市長韓國瑜別忙著選總統，請正視拆橋問題，地方不要被邊緣化」。

北門里長謝秀霞認為市府提出的問題不是理由，工法困難早已會勘多次，市府之前還掛保證沒問題，沒想到竟出爾反爾，質疑市府做事沒有準備，根本就是螺絲鬆了，擔心生變最後不拆，影響地方建設與發展。

養工處長林志東親上火線，回應地方期待，承諾順應民意如期施工，但考量5至11月雨汛期，不可預期變數多，5月10日會先行進場，施作橋下保護措施，將待雨汛期過後，最晚11月展開拆橋作業，預估2個月完工。

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