竹中首位應屆畢業生錄取哈佛大學 郭東穎想鑽研資訊領域

2019-05-01 21:41

［記者洪美秀／新竹報導］新竹高中創校近百年出現首位應屆畢業生錄取哈佛大學大學部的學生！高三學生郭東穎今年3月獲通知錄取哈佛大學大一不分系國際生，除創竹中校史紀錄，也是台灣今年唯一錄取哈佛大學的高中生，對資訊有興趣的他，很早就立定到國外念大學的志向，在校成績優異的他，所有申請文件都是自己摸索未假代辦中心，期許進哈佛大學後，與各國學生交流，學習共好及服務他人的精神。

會有想到國外唸書的想法，郭東穎說，他在培英國中時就曾代表竹市到美國姐妹學校當交換生，和當地學生一起學習，對美國生動的歷史課程印象深刻，在接待來訪學生時，更覺得美國學生的人生觸角廣泛，學習不限課堂及學校，後來又參加全國科展拿到第一名及博通國際大師獎，和國家ISEF代表團參加美國的ISEF，讓他燃起到美國念書的想法。

進入新竹高中數資班後，郭東穎參加過多項競賽並受清大資工系教授李濬屹的指導鼓勵，開始搜尋美國大學的入學相關資訊，也因擔任學校模聯社社長，在英文的對答上不成問題，加上是軟體研究社長，加深他對資訊及程式設計的興趣。

有到國外念書的想法後，郭東穎陸續參加美國SAT、ACT和托福的相關測驗，所有資訊都是自己上網找及摸索，除哈佛大學、他也試填美國多所大學的入學申請，後來在台灣經哈佛大學大學部校友、嘉南藥理大學副校長王嘉穗的面試後，讓他以優異的表現錄取哈佛大學大學部大一不分系國際生。

「找出興趣、勇往直前」，郭東穎說，他對資訊領域很有興趣，渴望學習及研究的初衷，讓他朝此目標前進，他說，很多師長同學認為他成績優異，應可選台灣的醫學系或台大電機系就讀，但他認為，念書僅是人生的一部分，學習服務他人及發展能力，是他更想做的，他很珍惜到哈佛大學念書的機會，對未來的學習充滿期待，除可增加國際視野與人脈，他更渴望發揮一己之力，學習共好及服務他人。

新竹高中校長李明昭及導師江青山都說，郭東穎很早就立定人生志向，且毫無懸念勇往直前，對他的優異表現很肯定，尤其他是竹中97年來、首位進哈佛大學就讀的應屆畢業生，也是台灣今年唯一錄取美國哈佛大學的高中生，意義非凡。

郭東穎說，今年8月他將帶著家人的祝福與學校師長的期許到哈佛大學念書，能與世界各國頂尖學生共同學習，他相信不論在專業知識的學習，及人生的啟發，一定都充滿期待與挑戰。

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