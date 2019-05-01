五一勞動節 高市邀800勞工欣賞「舞動人生」電影

2019-05-01 22:00

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄市政府勞工局在今年五一勞動節以「放影人生．勞工映起來」為主題，特挑英國電影史上最偉大的電影之一「舞動人生」修復版作為五一特映會播映電影，在樺舍商旅高雄館演藝廳放映，吸引800人入座觀賞。

「舞動人生」這部電影中，講述80年代的北英格蘭，礦工們正忙著罷工爭取更好的待遇，身為礦工之子的比利，背著單親爸爸的期待，毅然決定追逐夢想，開始偷學芭蕾舞並展現過人天賦，故事中不僅呈現當時勞動者的生活狀態，也談及勞工運動議題，更有著對於性別刻板印象的深刻討論，雖然是千禧年上映的老電影，但十八年後仍是經典。

勞工局長王秋冬表示：「在五月一日勞動節這個屬於勞動者的日子，代表韓市長感謝各位勞工朋友的辛勞，勞工局邀請勞工朋友在假日能夠放鬆看電影，透過電影來思考有關勞動權益、性別平等、勞工運動等議題，也可更進一步回想自己在選擇工作的道路上，是否曾經與電影主角遭遇過類似的情況，是選擇妥協？亦或是勇敢向前行？放影人生、勞工映起來，希望大家在職場及生活上，都可以舞動屬於自己的精采人生。」

現場邀請到高雄師範大學性別教育研究所游美惠教授及中山大學公共事務管理研究所彭渰雯副教授映後座談，聊一聊影片中所傳達的性別議題，讓五一勞動節不只講勞動，還能夠跨界聯結！

活動也提供美味餐點及超過百份的豐富獎品，還抽出最大獎ipad！五一勞動節讓參與活動的勞工朋友們心靈及口袋都是滿載而歸。

五一特映會後，勞工局勞工博物館也與高雄市電影館攜手合作，推出518國際博物館日串聯活動，並結合文化部｢國家文化記憶庫｣計畫，除了有懷舊的雙館展覽—「我們的女工時代」以及檔檔強片的勞工系列影展，持續讓市民朋友感受勞動價值及生命力，雙館串連打卡換好禮及影展贈票活動相關訊息敬請鎖定勞工博物館官網活動頁面（http://klm.kcg.gov.tw ）及FB粉絲專頁（https://www.facebook.com/KaohsiungMuseumofLabor/）。

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