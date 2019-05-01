新北學生為全中運出國訓練 議員爆校長刁難還記曠課

2019-05-01 18:29

〔記者何玉華／新北報導〕新北市議員葉元之今天在業務單位質詢時指出，板橋區某中學全中運代表隊成員，在資格賽取得優異成績後，教練安排前往山東青島進行移地訓練，學校卻以移地訓練會中斷學業為由，不准請公假，也不准教練陪同前往；隊員最後被迫請病假、事假前往，甚至被記曠課，隊員士氣因此大受影響，全中運表現也不如預期，質疑校方的做法與市府推廣體育的理念不符。

教育局長張明文表示，對於個案的狀況會在會後立即了解，基本上，學期中出國的必要性，學校有裁量的標準，一般對學生會從寬處理，對學生盡量支持與協助；對於葉元之要求選手移地訓練，教育局應該有一套統一的標準，不能放任個別學校自行決定，張明文允諾，一個月內會訂定大原則。

葉元之指出，板橋某中學桌球隊13名學生，在全中運桌球資格賽時成績斐然，教練安排前往熟識且成績優異的山東青島移地訓練，卻遭校長反對，被迫只能請事假、病假，教練也被要求不得前往陪訓，導致學生士氣大落，決賽成績大幅滑落。

家長向葉元之陳情指出，全中運的比賽成績，等同於指考成績，對申請大學相當有幫助。校長就算不支持桌球隊比賽，也應看在學生代表新北市、學校參賽給予請假，而不是記學生曠課、禁止教練陪同，打擊隊員士氣，扯學生後腿。

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