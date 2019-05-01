超萌！娃娃擋酒部隊披綵帶「千杯不醉」賓客笑翻

2019-05-01 21:43

〔記者陳鳳麗／南投報導〕好萌！南投縣消防隊員林士傑，為增加大哥結婚喜宴的趣味，也想幫新郎倌擋酒，便派出姪女、姪子和自己兒子組成「擋酒部隊」，分別披上「擋酒部隊」、「千杯不醉」的綵帶，穿梭在會場，賓客看到平均年齡不到6歲的擋酒隊員都笑翻了，有賓客更說：「派出這麼萌的擋酒部隊，誰敢灌新人酒，更不會要擋酒部隊幫忙喝，擋酒效果百分百。

南投縣消防隊員林士傑的大哥週日結婚，現場賓客冠蓋雲集，其中還有司法界人士、公務員，為了讓喜宴的氣氛活潑一點，況且他和弟弟也不想幫哥哥擋酒，因此想出來「娃娃擋酒部隊」的點子。

林士傑先在網路探詢何處可買「擋酒部隊」的綵帶，後有網友出借4條寫有「千杯不醉」、「擋酒部隊」字樣的綵帶，由他和弟弟的兒子，以及表弟的兒子和女兒披上綵帶，出任喜宴的「擋酒部隊」。

林士傑說，自己的兒子和弟弟的兒子都很小，綵帶長度都快到腳踝，而他們先在餐廳入口迎賓，等新人要敬酒時也跟著穿梭會場。

「娃娃擋酒部隊」的稚嫩模樣，和「千杯不醉」的綵帶字樣形成反差萌，賓客看到他們都大笑，有人還忍不住抱起他們，頻稱「好可愛！」。

林士傑也透露，這群小娃兒不只當擋酒部隊，其中弟弟的兒子和自己的兒子，在新人進場時還先擔任花童，幫忙灑花瓣，因為有他們，讓平常比較嚴肅的大哥被逗得頻頻大笑，也因此忘了緊張。

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