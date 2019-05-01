好健康 這些大企業通過健康職場認證

2019-05-01 21:51

〔記者蔡淑媛／台中報導〕國內職場員工經調查超過5成運動量不足、4成過胖，台中市衛生局輔導事業單位與機關能營造職場健康環境，並協助申請國健署的「健康職場自主認證」，一起保障職場員工健康，包括台積電、友達光電、華新麗華、王品餐飲、金典酒店等逾1千5百家全市企業、機構通過認證。

衛生局長曾梓展指出，依據國健署健調查，國內職場員工逾8成每日食用蔬果量未達三蔬二果建議量，容易便秘及營養不均衡，另超過5成運動量不足，未達成年人每週至少150分鐘的中等強度身體活動量，同時有近4成體重超標。

身體長期活動不足，容易肥胖，成為三高、腦心血管疾病的高危險族群，嚴重者可能引發癌症，因此衛生局積極輔導企業推動職場健康促進，讓員工從工作與生活中取得平衡，營造健康生活環境，也能促進企業競爭力。

衛生局協助企業和機構營造職場健康環境，及通過健康職場自主認證，由老闆帶頭營造健康環境，成立健康職場推動小組，舉辦爬樓梯打卡、辦公室健康操、公司園區健走等活動，配合運動券、腳踏車或蔬果等獎勵，保障職場員工健康，並期望職場健康納入公司制度，降低員工離職率、病假率與工作事故，也能提高生產效率，創造雙贏。

保健科長楊惠如說，知名電纜公司華新麗華2年前通過健康職場自主認證，調查員工多站姿工作，舉行日行萬步競賽、親子踏青活動，參加員工日增，有減重1公斤或走百萬步者有近半數人達標，去年也獲得國健署的活力躍動獎。

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