醫病》生完小孩暴肥如大嬸 動「這手術」甩20公斤變正妹

2019-05-01 20:40

〔記者湯世名／彰化報導〕今年34歲的胡小姐7年前生完第2胎後，體重直線上升，也無法成功受孕，去年更暴肥到85公斤，身體健康堪慮，就醫接受腹腔鏡胃縮小手術後，成功控制體重，體重大減20公斤，從原本的大嬸身材一躍變正妹，今天現身說法時更難掩喜悅落淚說：「我懷孕了！」這是今年最棒的母親節禮物。

胡小姐今天由鹿港基督教醫院一般外科主治醫師詹健彬陪同現身說法，現場還陳列她減肥前的人形立牌，標示著「胃縮小手術前85公斤，BMI32.4」。胡小姐說，她試過吃減肥藥、上健身房、中醫、針灸等種種方法，努力加堅持，讓她曾減掉10公斤的體重，但後來胖回來時，甚至胖得比本來還多，去年最重就曾暴肥到85公斤。

她說，生完第2胎後，身體即瘦不下來，7年來始終無法成功受孕；去年，她在鹿基接受腹腔鏡胃縮小手術，成功控制體重，某日母親來探望她，母女倆相距10幾公尺的距離，母親居然認不出成功瘦身後的她，讓她很有成就感。更令她驚喜的是，相隔7年，她再次懷孕了。

詹健彬說，腹腔鏡胃縮小手術，是近年十分重要的肥胖外科療法之一。不只減重效果比預期好，甚至還有治療第二型糖尿病的效果；這兩件事，在2011年就已經隨機控制臨床實驗證實。早在1991年，世界衛生組織WHO就下結論：「肥胖是慢性疾病，而且，需要治療。」肥軟肥軟不是可愛，更不是福氣，BMI（身體質量指數，體重用公斤算，身高用公尺算，體重除以身高平方）算起來大於35的人，稱為病態性肥胖，幾乎一定有病，一定要積極治療。

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