新北行動報稅專車前進國軍營區 擴大服務國軍弟兄

2019-05-01 19:59

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市政府為協助國軍官兵順利報稅，民政局在綜合所得稅申報第1天，啟動國軍「行動報稅專車」，首站在土城後備指揮部駐點，兵役勤管科長林克文說5月起將陸續前往新北市各營區，提供6場駐點報稅服務，讓更多國軍弟兄不用離營，也能輕鬆報稅。

林克文說，民政局自2016年起結合國稅局與稅捐處，啟動行動報稅服務，包括提供稅務講座及稅務諮詢，服務範圍遍及林口、新店、淡水、三芝及萬里各地，服務對象包含陸、海、空及憲兵等各類軍種，有6百多位國軍弟兄受惠。

去年剛當爸爸的張姓少校說，「行動報稅專車」協助國軍報稅，他才知道今年報兒的出生剛好享受到減稅利益。

今年首次接受行動報稅服務的傅姓中尉說，他以往每年都採用臨櫃紙本方式報稅，常因為部隊出任務而沒時間排休假，到5月底臨櫃報稅民眾又大排長龍，現在有專人到部隊進行服務，免請假又免等待，相當方便。

林克文說，網路申報綜合所得稅自民國1999年開始推行，目前網路申報已成為主流，每年利用網路報稅人數達6成以上。今年行動報稅服務增加服務場次，規劃服務6處新北營區，其他營區有相關需求者，請洽民政局陳小姐聯絡諮詢（02）29603456分機7957。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/