5月20日前提前繳汽燃費 3萬禮券等你拿

2019-05-01 19:08

〔記者陳建志／台中報導〕汽機車燃料費每年7月開徵，為了鼓勵車主在開徵前先繳納汽燃費，公路總局今年首次舉辦「先繳先贏繳納汽機車燃料費，百萬禮券奬不停」抽獎活動，只要在5月20日前提早繳納汽車燃料使用費，就可獲得抽獎資格，最高可拿得郵政禮券3萬元，共有100多個獎項，禮券總獎金高達1百萬元，歡迎車主提早繳納中大獎。

台中區監理所表示，每年7月1日到31日是汽機車燃料費繳費期，為了減少列印繳費單達到減紙減碳，公路總局今年首度推出提前繳費抽獎活動，只要在5月20日前完成繳費，且不是請領牌照及辦理車輛異動，不需登錄就有資格參加抽獎，將在8月30日進行抽獎，特獎是郵政禮券3萬元10名；頭獎郵政禮券1萬元50名；普獎是郵政禮券2000元100名，共有160個獎項，總獎金高達1百萬。

台中區監理所企劃裁罰科專員鍾富順表示，提前繳納的管道相當多元，除可在各區監理所站臨櫃補發繳納外，也可利用監理服務網、手機下載「監理服務APP」或撥打語音電話412-1111或412-6666（服務代碼均為169#），以信用卡或金融帳戶線上繳納，或至7-11、全家、OK及萊爾富等超商使用多媒體機補單繳納。

台中市監理站林衣婕站長也提醒，以信用卡繳費，相關手續費金額需洽發卡銀行，其他繳納方式均免收手續費，請車主提早繳納，就有機會抽中大獎。

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