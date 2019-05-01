新北防汛整備ONLINE 侯友宜校閱首批「新北偵水志工」！

2019-05-01 18:48

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市長侯友宜今天下午赴土城視察新北市防汛整備情形，同時主持首批「新北偵水志工」授旗儀式，水利局希望，新北市29區能夠有500名偵水志工，隨時發現積淹水，立即設法抽排解決，侯友宜也視察新北首次採購「新型臨時性防洪設施」成效及土城抽水站機組更新使用狀況，並至「大安圳特二號箱涵」勘查雨水下水道設施。

台灣逐漸進入夏季汛期，市府要求水利局加強防汛作為，水利局副局長楊宗珉說，近年短延時強降雨已成常見氣候型態，造成地區排水宣洩不及，且新北市幅員遼闊，淹水問題不容小覷。

楊宗珉說，新北市為此組成防汛快打部隊，相關單位持續進行溝渠、箱涵、下水道清淤工作，於豪大雨及颱風期間皆備防汛作業機制，已備有砂包約6萬5千7百包、太空包450包，供防汛搶險及區公所領取使用，移動式抽水機共計78台，其中於地勢低窪、易積淹水處設置大、中及小型移動式抽水機組共27台，其餘數量可隨時出勤。

新北市水利局並且率先組成「新北偵水志工」，請各行政區志工協助於豪大雨時迅速就近至當地易積淹水地點巡查、於道路側溝或洩水孔遭垃圾或雜物堵住，堵塞時迅速排除並簡易調查積淹水原因及範圍深度，即時通知水利局，運用「新型臨時性防洪設施」、「防汛備料」及「移動式抽水機組」可於第一時間防汛搶險。

楊宗珉說，新北市82處抽水站，部分機組已經老舊，新北市已向經濟部爭取於2021至2024年補助新北市19座抽水站、75組抽水機組更新，約需16.34億元經費，加速新北市抽水機組的汰舊換新，提升抽水機效率，降低防汛風險。

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