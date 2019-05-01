降稅有感！報稅首日彰化等3個小時還能笑…

2019-05-01 16:32

〔記者張聰秋／彰化報導〕今天51勞動節，又是個人綜合所得稅申報結算日，不少民眾趁著放假日前往財政部各地國稅局辦理臨櫃申報，中區國稅局彰化分局受理現場「人滿為患」，有民眾從中午等到下午花了3個小時才辦妥，卻未讓民眾火氣上來，因為不少人發現，繳稅金額大減，甚至免繳稅金，對稅改後省下荷包錢超有感。民眾說，久候可以少繳、省下好幾千元，不笑也難！

去年立法院3讀通過「所得稅法部分條文修正案」，大幅調高標準扣除額、薪資特別扣除額與身心障礙特別扣除額，以此推算年所得在40.8萬元以下的受薪階級，或是頂客族夫妻、年所得81.6萬元以下的雙薪家庭，以及夫妻年所得123.2萬元以下且撫養2個未滿5歲的幼兒，皆可免繳所得稅。

根據往年數據分析，中區國稅局彰化分局、員林稽徵所、北斗稽徵所，近2、3年來，受理綜所稅申報件數約在30萬餘件左右，今年，稅改上路，免繳受惠對象增加，申報件數預估會減少。

申報日到5月31日止，彰化分局周一到周五上班日，中午照常收件，沒有午休，不過，今天申報首日，就有不少納稅人抱著少繳稅，以及先申報可排上第1波退稅名單，集中在今天現場申報，使得彰化分局大禮堂人潮強強滾，一波接著一波湧入，人多等候時間就拉長。

彰化市林姓婦人現場等候3個小時才完成申報，她說，今年所得跟去年相近，去年繳了近6000元稅金，今年只要繳3000多元，稅金減少近一半。

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