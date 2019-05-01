外送薯條變少的秘密...她傻眼看到外送員做這事

2019-05-01 17:11

〔即時新聞／綜合報導〕1名民眾5月1日深夜打電話叫速食外送，不料發現外送員一邊按電鈴，一邊拿著自己訂購的餐點享用，景象令民眾相當傻眼，質問外送員時，對方還矢口否認，最後該速食店決定將它予以解聘，此事曝光讓網友恍然大悟，直呼是「薯條變少的秘密」。

民眾將事件貼上臉書社團「爆怨公社」，貼文中寫道，外送員剛送達時因不知怎麼按住宅大樓電鈴，因此撥打電話通知餐點已送達，「我的習慣是先拿起話筒開啟鏡頭畫面，確認門口的人才會按開門」，但拿起話筒後竟然透過電鈴監視器畫面看見，「外送員在吃他媽我的薯條」。

民眾指出，自己將門開啟後外送員還嚇了一跳，「我看著他拿著我的餐進門，為什麼我知道是我的餐，因為我看著他進門，剛剛在吃的手上拿的就是給我的同一包」，在外送員說：「祝您用餐愉快」時，民眾忍不住諷刺「你已經先享用了不是嗎？」，被對方矢口否認，最後民眾致電業者，業者立刻補上1包新的薯條，並將偷吃的外送員解雇。

網友們得知此事均讚賞速食業者，紛紛留言指出「你要跟他說，做人要誠實，不要想著說謊不會被抓到」、「幹的！好！」、「這是外送的福利」、「薯條變少的秘密」、「一看就知道是很天兵的那種」、「原來薯條都是這樣變少的」、「這樣誰敢叫外賣」。

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