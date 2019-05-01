草莓界的香奈兒！ 大湖農會爭取獨家授權

2019-05-01 15:38

〔記者彭健禮／苗栗報導〕農委會苗栗區農業改良場，發表果實更大、甜度更高、更易栽培的草莓新品種「戀香」，已進入品種認證程序，預計下週公告技術移轉，苗栗縣大湖地區農會積極接洽爭取「獨家」授權；農改場基於公平原則，雖無法獨厚大湖農會，但強調，戀香是在大湖育成，且有在地輔導優勢，加上農友技術佳，相信「戀香」未來在大湖的產出品質最好。

國內草莓栽種面積約500公頃，其中9成在苗栗縣大湖地區；長久以來，農友以「豐香」為主力栽種品種，但近年來豐香種苗，受夏日高溫驟雨等氣候，誘使病害嚴重，讓農友損失慘重。

雖莓農改選擇氣候適應力較強的「香水」品種替代，去年大湖地區的豐香、香水栽種比例達到6：4，但香水的風味較豐香平淡，消費者還是較情鍾豐香。

苗栗農改場洞察到豐香病害問題，於6年前起以豐香為親本，改良出果實更大、甜度更高、更易栽培的草莓新品種「戀香」。

苗栗農改場分場長盧美君表示，豐香品種已超過30年， 因為氣候變遷，種苗生產難度逐漸增加，最嚴重的損害發生在2016年，造成種苗缺口400萬株，估計損失產值超過2億5千萬元。

盧美君說，戀香是直立植株，相較於豐香的匍匐株，通風好管理，植株較不易弱化，且戀香的蔓苗繁殖倍率為豐香的1.4倍，果實平均20公克，較豐香平均15公克大，且盛產期糖度可達16度，超越豐香的12度，被譽為國內草莓界的「香奈兒」。

戀香於4月初在農委會發表後，吸引莓農洽詢；大湖農會總幹事徐欽志更表示，盼爭取獨家授權，讓在大湖改良出的戀香，成為「大湖限定」。

盧美君說，基於公平原則，雖無法獨厚大湖農會，但戀香是在大湖的環境育成，且農改場對大湖農友有在地輔導優勢，加上農友技術佳，相信「戀香」未來在大湖的產出品質最好。目前戀香已進入品種認證程序，預計下週公告技術移轉，預計年底前可上市。＃

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