學生宿舍轉型包租代管社會宅？徐國勇：納入考量

2019-05-01 15:31

〔記者黃欣柏／台北報導〕我國每年有超過20萬名社會新鮮人投入職場，其中許多人選擇留在都會區或學校宿舍附近租屋打拚。對此，民進黨立委洪宗熠今在立法院內政委員會質詢時建議，目前許多大專院校因少子化而人數銳減，周邊學區宅紛紛遭房東拋售，建議內政部可著手將原學生宿舍轉型為包租代管社會住宅，滿足目前國人對社會住宅的需求。

洪宗熠今指出，根據統計，房客申請「包租代管」社會住宅的戶數仍高於房東申請戶數，可見民眾仍有需求。另根據媒體報導，今年共有9所大專院校的註冊不及6成，導致大學學區附近租屋市場崩跌，包括台北基督學院、和春技術學院、高苑科大、明道大學等，這些大學周邊不乏都會區或衛星市鎮，都非常適合做為社會住宅使用。

對於洪宗熠的建議，內政部長徐國勇表示認同，他坦言目前執行中的「媒合包租代管」業務進度落後，未來會將此建議納入思考並徵詢房東意願，提高「包租代管」社會住宅的供給量。

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