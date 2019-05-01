桃機總體檢 水、電、跑滑道3大項目要徹底改善

2019-05-01 15:54

〔記者陳宜加／台北報導〕桃園機場運量快速成長，10年間幾近翻倍、增加超過2000萬人次，去年更創下4653萬歷史新高，但頻傳跑滑道破損、水電故障等問題，桃機公司完成總體檢，電力將以「雙電源、雙迴路」互相備援、跑滑道將強化巡檢並預防性養護，治標與治本併行，提升服務品質，破除「國恥」罵名。

桃機公司表示，目前每天航機數約700至800班次，尖峰時段更達每小時將近50班次，運作負荷極大，偶有設施故障或損壞。為務實改善，在交通部長林佳龍指示下進行總體檢，針對電力、跑道滑行道、污排水等3大系統，經由產官學界專家密集現勘查、檢討改善。

體檢小組成員包括民航局、台電、台水、電機技師公會、中華顧問工程司，以及台科大、中原大學團隊。

交通部次長祁文中表示，桃機是台灣十大建設之一，曾吸引亞洲多國來台取經，但40年來建設確實較慢，也因旅客快速成長而跟不上，近年多起突發狀況引發關注，交通部記取各方意見，選定3大項徹底改善。

電力方面，桃機公司擬將設備汰舊換新，根據統計，桃機用電量較成立時成長460％，電力負荷急遽增加，近期多次跳電均與單一電源雙迴路的高壓變電站有關，變電站建齡已超過20年，預計將於111年前完成新建東、西變電站，並以「雙電源、雙迴路」系統相互備援，大幅提升供電穩定度、確保機場電力運作無虞。

至於常遭外界轟為國恥的跑滑道，桃機公司表示，南、北跑道已於104年完成整建、改採柔性鋪面，但航機起降頻繁、巡檢與維修不易，未來將及早進行預防性修護工作，並加強巡檢頻率，結合科技輔助；另將興建第三跑道，並於111年完成全面性刨鋪與整建。

另就部分老舊滑行道板塊破損、冒漿狀況，桃機公司指出，已展開空側設施強化工程，以全斷面、全深度方式全面整建底層排水系統、路基、道面，預計明年6月完成，將能恢復空側服務水準、維持正常營運。

汙排水部分，桃機公司表示，排水外溢原因多為旅客丟擲異物阻塞所致，透過內視鏡、水刀機、水刀車等設備，於最短時間內疏通；另也進行預防性通管，一、二航廈總計242間廁所，固定每季通管一次；其中20間使用量大的廁所，更達每月一次預防性疏通。

桃機公司表示，桃機客運量10年間幾近翻倍，去年已突破4653萬人次，為維持機場正常營運，設施擴充與汰換不易，體檢發現設施老舊、備援能量不足為共通性問題，將採取治標與治本併行策略具體改善。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/