高中生申請台科大 3人4科60級分錄取電資學士班

2019-05-01 15:13

〔記者吳柏軒／台北報導〕108學年四技申請入學陸續放榜，台灣科技大學今表示，共錄取374名高中生，平均錄取率20.59％，較去年略降1.27％，而其中有3名4科滿級分（60級分）獲錄取，皆鎖定電資學士班；而錄取率最低的科系，則是資工系，23人報考爭2名額，錄取率為8.7％。

台科大表示，今年錄取高中生中，有55人的學測成績位於前1％，更有3名4科滿級分生，分別來自南山高中、善化高中、東山高中，錄取電資學士班；另有3名學子取得3科滿級分（45級分），分別錄取工業管理系、不分系學士班、管理學士班等。

而台科大科系中，競爭最激烈的是資工系，其今年四技申請僅採計英文及數學2科，有23人報考，爭2個招生名額，導致錄取率僅8.7％，是全校最低，而這23人均都取得英、數2科滿級分（30級分）。

在學生來源的部分，台科大正取的錄取生畢業學校以台北市成功高中最多，其次為國立師大附中、台中市立台中女中、國立台南一中、台北市立中山女中等。

台科大校長廖慶榮表示，近年台科大吸引許多優秀高中生報考，研判是學校有國際化校園學習環境、出國交換機會，也兼具實務與研究理論，讓學生成為企業搶手人才。

台科大提醒，四技申請的正取生2日起開始報到，備取生則可辦理登記遞補意願，至12日為止，也預計在11日替4年制申請入學新生及家長舉辦說明會。而在13日至20日將辦理備取生各階段各梯次報到，學子應留意相關日期與資訊。

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