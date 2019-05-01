台東榮院開辦預立醫療照護諮商首日 4人簽署「預立醫療決定」

2019-05-01 14:38

［記者王秀亭／台東報導］台北榮民醫院台東分院今天起開辦「預立醫療照護諮商」門診，首日就有2對夫妻前來諮商，並簽署「預立醫療決定」，簽署者楊景森說，與其讓家人忍痛決定，不如自己先做好準備，希望最後是有尊嚴地走。

「病人自主權立法」去年元月施行後，台東馬偕醫院是縣內首家提供預立醫療照顧諮商的醫療院所，今年5月起，北榮台東分院也在每周三上午提供「預立醫療照護諮商」自費門診，在退輔會補助下，具榮民身分到該院諮商者，則全額補助，門診首日就有2對榮民夫婦前來。

家醫科醫師林穎隆表示，一般民眾較為熟知的「放棄急救同意書」適用對象僅限於癌末病患，或經醫師認為不可治癒且近期內即將死亡者；但「預立醫療決定書」除上述者，永久植物人、不可逆轉的昏迷者、極重度失智患者等也在列。

「希望走得有尊嚴。」參與諮商門診的楊景森、劉親親夫婦表示，曾住加護病房短短1天，卻猶如過了100年，深刻了解病重插管的痛苦，多年前已在2個孩子的見證下，簽署安寧緩和醫療意願書，知道預立醫療決定的範圍涵蓋更廣，遂立刻簽署。

另一對曾錦輝、鄭欽蓉夫婦也早已與兒女溝通過，但認為「預立醫療決定」諮商門診需自費，雖台東每一人次2000元，較外縣市便宜，仍讓不少台東民眾聞之卻步。

北榮台東分院表示，諮商門診採預約掛號制，有相關疑問者可洽社會工作室吳社工師，電話：089-222995轉5048。

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