竹縣芎林鄉極限村落華龍村 有公車可搭了

2019-05-01 14:26

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕新竹縣芎林鄉華龍村過去方圓500公尺內無公車路線經過，但村內老年人口比例高，這些老人家相當需要大眾交通運輸服務，新竹縣政府為此安排市區公車快捷6號延駛至華龍村，今天舉辦通車儀式，當地鄉親開心慶祝。

新竹縣政府交通旅遊處表示，快捷6號公車目前上午8點30分由內灣發車開往竹東火車站的班次將繞行至芎林鄉華龍村，另原上午11點40分由竹東火車站發車開往內灣的班次發車時刻將配合調整為11點30分開車並繞行華龍村，歡迎民眾多加利用搭乘；另外延駛路段也配合服務五龍工業區，停靠德欣橡膠公司前的茄苳伯公站及偉盟工業對面的牛欄滄站，希望多加照顧芎林鄉並藉此培養運量，以利永續經營。

「華龍村極限村落快捷6號公車通車儀式」今天上午在鹿寮坑的石爺石娘廟前舉行，縣府秘書長陳季媛與交通旅遊處處長游志祥、芎林鄉鄉長黃正彪及公路總局新竹區監理所所長林翠蓉一同啟動通車儀式，並向石爺石娘祈行車平安順利，讓長者外出及就醫更方便；在場鄉親長輩們相當開心，不少人坐上第一班從華龍村開出的公車，搶先體驗快捷公車的交通服務。

新竹縣議員鄭昱芸說，所謂極限村落是指人口外流導致高齡化，65歲以上人口比例高，且方圓500公尺內無公車路線經過，華龍村爭取極限村落公車延駛經過約半年時間完成，效率非常高。

華龍村村長田興業說，華龍村民對這項交通服務盼望已久，相信快捷公車能不但能帶給他們更加便利的交通，也可以帶動當地觀光輕旅行。

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