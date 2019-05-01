花博農民市集響應母親節 推系列活動

2019-05-01 13:45

〔記者楊心慧／台北報導〕花博農民市集在母親節當週週末推出「幸福飾品手作」，使用各種造型及顏色的果實串成手鍊，親手DIY做禮物送媽媽，五月還有各地農產品展售，每周六下午還有農學講堂課程，像是美食佳餚教學、觀景植物教學等，歡迎民眾報名參加。

花博農民市集五月推出各地農產品展售，第一週為雲林縣木瓜、鳳梨週，在炎熱的夏季，最適合吃具有開胃助消化的鳳梨；第二週為彰化縣雜糧蔬菜週，彰化縣農會提供翠綠鮮蔬與營養雜糧，不用到鄉下就可以買到最新鮮的蔬菜。

第三週為花蓮縣西瓜週，花蓮的西瓜水源來自天然的中央山脈，吃起來沙甜多汁；最後一週是桃園市五月桃週，五月份結果收成的水蜜桃口感柔嫩甜度高，送禮自用兩相宜。

母親節當週為5月11日下午2點50分、下午4點，5月12日下午1點10分、下午3點40分，推出「幸福飾品手作」，民眾只要憑花博農民市集消費收據，即可在活動前20分鐘報名參加，體驗DIY做手鍊送媽媽。

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