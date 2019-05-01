手劃傷急診縫合處卻「血肉模糊」 網驚：小學生縫的吧！

2019-05-01 13:37

〔記者張議晨／宜蘭報導〕黃姓民眾日前到宜蘭市某醫院縫合傷口，沒想到縫合傷口不平整，呈血肉模糊狀況，因傷口疼痛感加劇，黃女立即至陽大醫院求診重縫，兩家醫院傷口縫合程度對比之下「差很大」；黃女事後將前後狀況貼上臉書「宜蘭知識+」，引起網友熱議，網友諷刺，「這小學生縫的吧！」

黃姓女子昨因右手大拇指被排骨鍘刀劃到，起初黃女先至宜蘭市某醫院掛急診，由護理師先打破傷風，再由醫師縫合。

未料打完麻藥開始縫合時，傷口處每扎一針就讓黃女痛到流淚；黃女說，當時感覺麻藥好像無效，每扎一針就像重打麻藥般疼痛，且醫師還稱「麻藥只是讓你感覺麻麻的，並不是感覺不會痛。」

黃女忍痛讓醫師縫完傷口，但傷口處不僅非常緊繃，還有皺褶宛如被狗啃，回家後在家人建議下轉赴陽大醫院急診；經醫師拆線重新縫合，才順利讓傷口平整。

黃女將前後傷口狀況貼上臉書社團「宜蘭知識+」，對比傷口狀況「天差地遠」，引起網友熱議。

網友說「國小縫的綠豆沙袋包也沒這麼差勁」、「還以為是小學生弄的」、「醫師太誇張了！」、「第一個縫法真的完全沒在理會傷患的心理」、「還好有重新縫合，不然傷口恐會造成感染」。

黃女說，第一次縫完後，心情非常差，幸經陽大醫師巧手，才讓她心情變好，「以後再也不去該家醫院求診」。

對此，院方表示，因傷口是開放性，若傷口縫得太緊密，恐會將細菌封在裡面，反而造成感染，因此當時才會簡單縫合，預留小傷口讓裡面髒物可排出來，若造成病人觀感、心理上問題，會再跟病人持續關懷。

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