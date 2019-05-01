和名人換好書拿好禮！新北市立圖書館慶4歲 活動週末登場

2019-05-01 13:08

〔記者周湘芸／新北報導〕新北市立圖書館歡慶開館4週年，4日將於全市25分館同步舉辦好書交換大會，讓愛書人一起來「挖寶找好書」，更邀請知名作家謝哲青、廖鴻基、林立青及王品創辦人企業家戴勝益一同參與，各區換書最多的讀者，還可獲得閱讀驚喜禮。

新北市立圖書館4日規劃「曬書音樂會」館慶活動，包括「閱換閱有趣」好書交換盛宴、好書公益拍賣會、小文青市集、書香市集等，邀請民眾一起閱讀慶生，並請到謝哲青、廖鴻基、林立青和戴勝益捐出珍藏好書，讓民眾有機會可以和名人交換。「好書公益拍賣會」公益所得也將全數捐助弱勢團體。

新北市立圖書館表示，活動當天憑好書交換集點卡至總館1樓的路易莎咖啡店，可享有大杯飲料8折的優惠；持好書交換集點卡和愛買南雅店當日不限金額發票1張，可至愛買服務台免費兌換贈品1份（110抽抽取式衛生紙1包或廚房紙巾1捲）。

新北市立圖書館表示，4日的好書交換大會除了總館之外，亦同步於全市25分館同步展開，方便民眾交換書籍，讓好書可以循環利用，相關活動資訊可至新北市立圖書館網站查詢。

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