農業大學旁聽 他的金煌比別人早在市場鍍「金」

2019-05-01 13:14

［記者陳彥廷／屏東報導］原從事麵攤生意的枋寮農友費立志一邊賣麵，一邊種芒果，不過他所種得可不是枋寮鄉主打的愛文芒果而是金煌芒果，從剛開始一竅不通到現在能從12月採收到5月，這些知識竟是他去農業大學「旁聽」而來，當別人看不到芒果的時候，費立志的芒果批發市場拍賣價已到每公斤160元，在市場真空時橫空出世，價格堪稱鍍金。

54歲的費立志在枋寮街上開麵店，夫妻兩人早上準備好材料，開始中午及晚上的賣麵時間，他除了觀察到枋寮以芒果出名，加上空閒時間不少，想了想不如自己也來種芒果，3年前也租了1公頃多的金煌芒果田管理，從原來一竅不通，現在能控制產期。

不過他的種芒果生涯可不是一帆風順，初時，他沒務農經驗，報名農業大學沒有錄取，不過他好學的態度沒有因此受打擊，徵得同意後到課堂旁聽，聽久了也懂得技術，再加上專家的指導和朋友協助，今年金煌芒果比別人早2個月採收，從去年12月就開花，陸續結果後除疏果送行口及餐廳當芒果青，鮮果則市場拍賣及網購直銷。

金煌芒果需用黑色袋子套袋，色澤才能呈青綠色，果皮光滑經催熟處理呈現金黃色，果肉細緻可口。費立志說，上午在麵店準備好材料後，就得到果園工作，套袋後的芒果看不出成熟度，以不同號碼的套袋，分成3到4批，不同時間就採先後採收，練到現在，有時憑手感也能辨視成熟度。

金煌芒果拆袋後先分級，大一點的裝籃催熟處理，他還自製催熟室，將一籃一籃的金煌芒果用棉被覆蓋，再用電石催熟，大約兩天時間，每顆金煌芒果呈現黃澄發亮的光澤，散發一股香氣，甜度可達14度以上，直逼愛文芒果。費立志從賣麵跨足到種芒果，雖非專業但靠著好學及勤奮努力的經營下，金煌芒果也有美麗的市場。

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