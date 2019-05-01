運動族不換襪子涼鞋不洗 小心灰指甲找上門

2019-05-01 12:46

〔記者林惠琴／台北報導〕上班工作、下班健身注意！醫師提醒，長時間將足部放置於悶熱、潮濕的鞋子裡，未適時更換襪子，或是運動涼鞋未定期清潔，小心灰指甲找上門，更恐引發香港腳！

擔任運動品牌高階主管的盧先生，白天上班穿鞋子約9至10小時，下班健身約2至3小時，一整天穿鞋子的時間超過一半，結果指甲開始變厚、變色，原來是罹患灰指甲。

身為廣告業高階主管的張先生，平時喜歡跑步，到處征戰馬拉松賽事，在雨中跑步根本家常便飯，卻因為雙腳長期悶在潮濕的跑鞋內，不幸罹患灰指甲。

台安醫院皮膚科主任曾德朋表示，在門診觀察發現，白領健身族白天上班工作、晚上下班運動，長時間穿鞋容易罹患灰指甲，而馬拉松愛好者一跑就是3、4個小時，雙腳包在鞋子裡撞擊，也提高感染灰指甲機率，建議運動族群要勤換襪子，穿著運動涼鞋也要定期清潔，以免堆積黴菌。

曾德朋也提及，約50%灰指甲患者用藥後仍反覆得病，可能引發香港腳，強調治療灰指甲除了選擇可殺死黴菌、便利的外用藥外，更要記得塗藥前要「銼甲」，先銼甲將壞死與空洞的指甲銼除，讓藥物容易吸收，且銼甲能夠一併刺激指甲生長，指甲長得快，治療時程縮短相對更省錢。

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