桃園合唱藝術節系列活動聽好聽滿！開幕音樂會今起開放索票

2019-05-01 12:44

〔記者李容萍／桃園報導〕為期一個多月的「2019桃園合唱藝術節」於5月4日至6月15日在中壢藝術館登場，規劃音樂會、人聲競賽、工作坊課程等多樣化免費活動，從各個面向推廣人聲藝術。開幕音樂會5月1日開放索票，閉幕音樂會5月29日起開放索票，民眾可到中壢藝術館、桃園展演中心、桃園市文化局服務台索取，索完為止。

系列活動5月17日晚上7時30分舉辦「開幕音樂會」，邀請廣受年輕粉絲熱愛的香港「半肥瘦人聲樂團」（Boonfaysau/ BFS）來到桃園開唱，另有新竹熱心音樂教育的原住民教師所組成的「泰雅之聲合唱團」，台灣資深專業人聲樂團「神秘失控人聲樂團」；以及去年桃園合唱藝術節大賽桃樂獎團隊「桃園市揚馨合唱協會」和「星穎藝術合唱團」多組優秀團隊將聯合登上中壢藝術館，帶來美妙的人聲藝術演出。

6月15日晚上7時30分「閉幕音樂會」，邀請今年的人聲競賽兩組冠軍隊伍，邀請多元族群特色的馬來西亞知名人聲樂團「Colour Of Voices」，還邀請2018客家合唱比賽冠軍團隊「沂風室內合唱團」演出。

歷年受歡迎的「合唱大賽」及「阿卡貝拉大賽」決賽將分別於5月18日及5月19日下午2時30分登場，今年報名團隊近50組，已完成初賽評選，各組選出最高分前10隊，將在決賽舞台選出各組最強前3名以及「桃樂獎」各2名，共同競逐46萬元總獎金。桃樂獎更將獲得媒合參與2019年的國際音樂節慶的機會，讓桃園在地團隊不僅立足臺灣，更有機會與國際接軌交流。歡迎民眾自由入場觀賽，為比賽隊伍加油打氣！

今年還邀請國際級的音樂大師─2018年被任命為菲律賓國家藝術家的音樂家、作曲家和指揮家Ryan Cayabyab（阿卡貝拉組），以及印尼當代極受矚目的指揮與作曲家Ken Steven（合唱組），擔任人聲競賽評審、合唱譜集編曲家，並與新加坡作曲人吳多才主持「新住民合唱工作坊」、「國際大師班」，讓人聲愛好者見證大師風采。

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