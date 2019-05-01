台灣之光！台灣生醫業者獲「國際品質評鑑大賞」特別金獎

2019-05-01 12:13

〔記者林惠琴／台北報導〕「國際品質評鑑大賞」（MONDE SELECTION）是全球知名、具權威與代表性的世界級產品品質評鑑單位之一，而來自台灣的瑞崎生醫，參加評選的2件產品榮獲今年歐盟總部比利時所頒發的特別金獎，更有1件入圍最高殊榮的「評委會大獎」，是台灣有史以來的最佳成績。

「國際品質評鑑大賞」每年有來自世界各地數千件作品競逐化妝品類獎項，評分標準包含產品成分、創新性、產品外觀、功效與公信力佐證、包裝、生產製造安全認證和使用者滿意度等，共頒發特別金獎、金獎、銀獎、銅獎等獎項。

瑞崎生醫執行副總歐宗祐表示，今年全球競賽作品中，僅有5件能入圍最大獎「評委會大獎」，日前傳來好消息，該公司有1件產品正是其中之一，對於能夠脫穎而出，深感榮耀。

歐宗祐說明，該件產品特殊性在於利用仿生科技概念，將水解小分子多醣體編織成一個內網的網格結構，再用高分子化合物建構外網，作為蓄水隔牆並強化網格結構，乘載大量水份，形成一個水載體，堆疊成4D多網格結構，有助於親水分子經皮滲透至肌膚底層。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/