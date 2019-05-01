竹市「綠色生活在我家–拍照上傳」抽獎活動起跑

2019-05-01 11:52

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹市環保局為鼓勵民眾採購環境友善產品，提升對「綠色產品」的認知，舉辦「綠色生活在我家–拍照上傳」抽獎活動，今起至6月30日止，只要與家中二項綠色商品合照上傳至「愛新竹綠色資收網」並填妥報名表，即可參加抽獎，獎品有10萬環保綠點10名、環保洗衣精等50個獎項。市長林智堅鼓勵民眾多加使用綠色產品，落實綠色生活與綠色經濟，一起來環保愛地球，為環境永續與後代子孫盡心力。

林智堅表示，綠色消費是符合健康與環保的消費行為，他鼓勵市民使用綠色產品，同時號召市民趕快加入環保集點的行列，不僅購買環保產品可得到點數，搭乘公共運輸工具也可得到點數，「環保集點」是讓「綠色行動有價化」的實質回饋，當累積到一定的點數，即可用於綠色商品消費折抵現金，愛地球又可以省荷包。

環保局長江盛任表示，只要在智慧型手機play商店下載「環保集點」APP申請環保集點帳戶，註冊成為環保集點會員。平日綠色消費1元即可集1點，逢每週六、日會員日則點數10倍送，每100點折抵1元。集點方式包括採購綠色商品、大眾運輸、環保行動、填寫問卷等四大面向，可於實體商家、網路商家、旅遊服務等三大通路兌點。

環保集點會員每個帳戶最高可綁到50張卡，建議可將全家每個人的悠遊卡、大潤發卡或HAPPY GO卡等卡，綁在同一人的帳戶，這樣集點速度就會變得很快速，可以相對累積更多的綠點購物金。

綠點抵用賣場包括大潤發、愛買、統一超商、萊爾富、全國電子等商家購買環保產品，還可折抵環保旅館住宿費與環教設施場所門票，像是民眾到退輔會所屬的武陵農場、高雄農場、清境農場、福壽山農場等，全國有13處森林遊樂區的門票、住宿，都可以使用綠點折抵消費或住宿金額。

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