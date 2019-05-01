帽T反穿4好處？南商一年級莫芸插畫生活小確幸

2019-05-01 11:49

〔記者劉婉君／台南報導〕台南高商廣告科一年級的莫芸，從小就愛畫圖，國中2年級開始，常在網路分享自己的作品，有生活心情、也有天馬行空的奇想，常令觀賞者發出會心一笑，莫芸說，「希望大家也能開始注意自己的生活小細節，看到自己的小確幸。」

從小開始，莫芸每次看到擔任廣設科老師的爸爸莫嘉賓畫圖，也會和弟弟妹妹一起拿著畫筆在旁邊塗鴉，常常每隔2、3天，家中就必須補充大約100張白紙給姐弟3人畫圖，她也漸漸畫出興趣及心得。

國中時，同學說「妳每天畫那麼多，別人都看不到。」建議她上網分享，莫芸開始以「莫默momomomo」為名，經營粉絲專頁，分享自己的作品，將校園生活與家庭全變題材，作品幽默有趣，受到網友喜愛。

例如最近電影「復仇者聯盟：終局之戰」剛上映，臉書上有許多貼文要求看過的好友不要爆雷透露劇情，莫芸也以此為題，繪製一幅漫畫；她有時也會有令人發笑的奇妙想法，例如帽反穿竟然有4個好處，不只可以裝零食、名人躲媒體、自拍，緊急時還可拿來當嘔吐袋，讓看的人忍不住在電腦或手機螢幕前哈哈大笑。

她說，希望能讓大家從她的畫，看見生活中的細節與小確幸，也能開始注意自己生活裡的細節。

林百貨連續第3年舉辦插畫比賽，今年以年度文化活動「府城摩登大遊行」為主題，共有320件作品參賽，去年首度和同學一起參加大遊行團體走秀的莫芸，也在插畫比賽中拿下第一名，作品呈現夜晚的林百貨，象徵林百貨雖曾因文明而被遺忘在黑暗之中，重生後即使身在黑夜，依然光芒萬丈，不失昔日光彩，構圖特別及主題明確受評審青睞。

林百貨第3屆插畫比賽得獎作品，將在林百貨4樓展出至5月31日，林百貨也將從中挑選適合的作品開發商品，扶植插畫新秀。

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